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drunkdick

drunkdick

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Томск - столица деревянного модерна
drunkdick
August 12th, 12:45
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Томск похож на Самару тем, что тоже находится в стороне от главной паломнической Транссиб-тропы на Восток. Поэтому вместо Самары и Томска транзитные туристы заезжают в Нижний, Казань, Новосибирск и Иркутск. А те, кто немного отклонился с туристической тропы обычно удивляются большим историческим центром Самары и количеством крутой деревянной архитектуры Томска. После этих открытий обычно следуют обвинения путеводителей и восхвалении старой мудрости: "чтобы увидеть кайф - надо немного сойти с тропы".



Прекрасно когда есть проводники, которые врубаются с первых минут, что тебе интересно и показывают необычные мест. Вот например прекрасные-странные качели.
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На балконе за прохожими наблюдает Ленин.
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В другом дворе стоит скульптура Ильича. Дом автора на заднем плане.
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Огромное дореволюционное здание, в которое скоро въедут чиновники и РПЦ. Нас не очень дружелюбно прогнала комиссия из важных лиц в черных костюмах.
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Модернизм и природа.
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Часто встречаешь деревянную архитектуру, которая уцелела при строительстве микрорайонов - обожаю такие контрасты.
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Как можно испортить результат реставрации плохой расстекловкой.
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Идеальный пример как делать правильные окна.
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Даже стандартное двустворчатое окно смотрится лучше сплошного.
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В Томске невероятная концентрация деревянной красоты.
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Как можно построить такое уродство.
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Когда рядом такая красота.
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Во дворе мангальчик, лавочка, столик - красота!
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Всероссийский фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер фест" превратился в "ТОМск Сойер Фест".
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Крыльцо "две груди" - говорю же, хороший проводник.
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Дом со змеей.
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Ммногие дома отреставрированы.

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Атомный центр по-простому находится в арке неприметной новостройки.
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Сначала подумал, что это кафе украинской кухни - охуенное название.
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Оказалось, что Киргизы из Оша.
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На фоне красоты деревяшек современная архитектура особенно омерзительна
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Многоквартирный замок.
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Протестанты решили не выделяться и построили деревянный храм.
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Трамвай в Томске - старое и медленное ведро с болтами.
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Но опоры красивые.
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Хотя лучше раздолбанный трамвай чем пазики.
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Закрытый город Северск и Томск в советское время связывал автобус 40. С того момента Северск получил неофициальное название Томск-40, а передача на северском ТВ о жизни химического комбината название "Сороковочка". Связано это или нет, но сейчас в Северск ходят автобусы 400, 401 и 442.
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Норм помыл.
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Сибиряки любят выпячивать свою сибирскость.
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Это хорошо.
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Это мозг сломаешь.
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Это Лермонтов светодиоды рекламирует.
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Фишка томской деревянной архитектуры (в Самаре не так) - выступающие от фасада окна.
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Сохранились еще аутентичные детали из позапрошлого века.
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И из прошлого.
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Мусульманский квартал Томска.
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Аутентично, но все разваливается.
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Улица в мусульманском квартале параллельная главному проспекту Томска, а кажется что в деревне.
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В российских реалиях архитектуру спасает отсутствие денег: неважно у жителей или у администрации.
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Пластик наступает.
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Водоразборную будку переделали под отель.
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В этой был бар.
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А ремонт в огромной водонапорной башне уже 6 лет делает Александр Лунев - он довольно известный персонаж в медиа.
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Вегман - смешно.
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На матчах "Томи" по-домашнему жарят шашлыки за трибуной.
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Главный заводила на секторе.
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Ледоход - большой праздник в Томске. Перед приездом местные предупреждали, что я приехал в удачное время и возможно повезет застать ледоход. Я, если честно, их восторга не понимал. Но в Томске это настолько важное событие, что городские медиа ведут онлайн-репортажи и сообщают в какой части города лед тронулся, а где он опять застопорился.
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Еще один колоритный квартал - но в отличие от мусульманского Заисточья здесь менее трущобно.
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Натуральный неприкрытый кайф.
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Настоящая жизнь.
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Ну что за мудаки слева сверху.
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С 2016 года в Томске действует программа "Дом за рубль". Арендатор берет дом в льготную аренду и за это обязуется его восстановить или отреставрировать. Следующие 50 лет арендатор не платит налог на землю и имущество, так как дом остается в муниципальной собственности.
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Уникальная деревянная кукла художника-кукольника Владимира Захарова находится в губернской аптеке. Мастер, которые создавал необычных кукол, а также руководил кукольным театром с 1992 год погиб во время пожара в своем театре в феврале 2019 года.
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Еще одна кукла для всеобщего обозрения выставлена в Томском государственном университете.
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Шишка - один из брендов Томска и главный сувенир, который увозят туристы. Кроме орехов и шишек продают мармелад со вкусом шишек, кедровый кофе и мороженое с кедровым молочком.
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Томский Гос - первый университет на территории Русской Азии, который дал культурный и научный толчок Томску. За что город прозвали Сибирскими Афинами.
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В коридоре выставка.
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Статуя потекла.
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Еще одна выставка - неизвестного фотографа. Крутая идея. Томский универ атмосферой больше напоминает университеты Европы со свободным духом, пикниками на газонах и искусством чем совковые институты с бабкой-вахтершей, унифицированным интерьером и духом бюрократии.
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Клещи в Сибири это проблема.
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Выставка в холле.
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Керн - это образец горной породы, которую извлекли из скважины специальным буром.
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В университетском хранилище хлама стоит памятник революционеру Валерьяну Куйбышеву. Мне, как человеку, который родился в городе Куйбышев особенно приятно было увидеть памятник.
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Наив-арт около дома скульптора.
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Арт от ЛДПР.
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Кафе для всех.
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21 comments :
( 21 comments Leave a comment )
  • 1
new_perm18
2019-08-12 02:08 pm (UTC)
Писдец все таки томск уебищная деревня,а совсем рядом прогрессивный и динамичный новосиб
не даром томск вымирает,а новосиб процветает
Привет шизоохранителям!
(Reply) (Thread)
drunkdick
2019-08-12 08:35 pm (UTC)
Новосибирец у которого подгорело от красоты Томска детектед.
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new_perm18
2019-08-13 10:28 am (UTC)
Я такой же новосибирец,как ты бухойчлен)))
Никогда не забуду,как к нам приезжали томские колхозники и при виде высоток в 25-27этажей ахали и охали и называли их небоскребами)))
На дворе давно 21век,а томск до сих пор в 19 живет
Деревянь,колхозное пазло и гремящие ктм5 вот и все что у них,колхозников, есть)))
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iultinrom
2019-08-13 06:21 am (UTC)
Чем там славится Новосиб?
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nickfw
2019-08-13 06:39 am (UTC)
хм... откуда вы берётесь?
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kostarev_mg
2019-08-14 02:53 am (UTC)
Новосибирск это унылое говно. Томск прекрасен.
(Reply) (Parent) (Thread)
new_perm18
2019-08-12 02:08 pm (UTC)
Писдец все таки томск уебищная деревня,а совсем рядом прогрессивный и динамичный новосиб
не даром томск вымирает,а новосиб процветает
Привет шизоохранителям!
(Reply) (Thread)
c0nsp1racy
2019-08-12 03:26 pm (UTC)
Хороший город.
Пиво там супер.
Девушки очень красивые.
(Reply) (Thread)
Евгений Островский
2019-08-12 06:16 pm (UTC)
Варламовщина наступает...
(Reply) (Thread)
javashvrag
2019-08-12 06:47 pm (UTC)
За архитектурой в Самару никто не поедет, тем более в Томск. В малых городах в радиусе 500 от Москвы - Спб её намного больше, и она целее, даже в деревнях. Типичный пример - село Мошок
(Reply) (Thread)
drunkdick
2019-08-12 08:33 pm (UTC)
Ага, рассказывайте, в Мошоке архитектуры больше чем в Томске и Самаре. Можете для начала сравнить списки ОКН.
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javashvrag
2019-08-13 08:08 am (UTC)
Думаю, моя мысль прекрасно понятна. Достаточно проехаться от Владимира до Арзамаса, чтобы получить впечатлений больше чем от Томска и Самары вместе взятых. Не говоря про Вологодчину и т.п. места.
(Reply) (Parent) (Thread)
markizzz_z
2019-08-12 08:28 pm (UTC)
ШО – офигенный нейминг! Возьму, если вдруг шо.
(Reply) (Thread)
drunkdick
2019-08-12 08:34 pm (UTC)
Обязательно заеду в ваше кафе украинской кухни "Шо".
(Reply) (Parent) (Thread)
klapaucy
2019-08-13 05:59 am (UTC)
Спасибо, хороший рассказ. Многое из этого я воспринимаю как привычное, а, оказывается, оно интересно :)))
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benzdocent
2019-08-13 06:09 am (UTC)
Обожаю Томск!
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iultinrom
2019-08-13 06:20 am (UTC)
Написано "11 минут на прочтение", а я на каждой фотке по столько залипал.
Благодарен судьбе за то, что лет десять в Томске прожил, бОльшую часть фотографий геопозиционировал, респект гиду. И вам спасибо.
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lyubavna_1
2019-08-13 09:27 am (UTC)
"Дом со змеей"))) Это Дом с драконами, он так и называется!
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iampuh
2019-08-13 10:42 am (UTC)
Да, автор как ни пытался показать старину деревянную, не смог. Нет ее, сгнила, снесена, распилена, утонула в отчетах и в борьбе за сохранение деревянной архитектуры.
Томск, сейчас действительно как несколько больших деревень, с тесным центром (возле клуба в центре, ха-ха), потому как непродуманно построили жилые районы во времена советской власти и сейчас на карте это как осьминог с двумя-тремя щупальцами (Иркутский, Фрунзе, Каштак). В общем действительно похожа на молодежную деревню, тесно и весело, без нского пафоса и понтов:)
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kostarev_mg
2019-08-14 02:55 am (UTC)
А у нас в Барнауле скоро вообще ничего исторического не останется. Дореволюционную постройку жгут, сносят а вместо этого строят унылое пластиковое говно с вентфасадами.
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foto1965
2019-08-14 06:27 am (UTC)
В Томске тоже многое сгорело, были случаи - вместе с людьми.
Только несколько лет назад перестало загораться.
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