Томск - столица деревянного модерна

Томск похож на Самару тем, что тоже находится в стороне от главной паломнической Транссиб-тропы на Восток. Поэтому вместо Самары и Томска транзитные туристы заезжают в Нижний, Казань, Новосибирск и Иркутск. А те, кто немного отклонился с туристической тропы обычно удивляются большим историческим центром Самары и количеством крутой деревянной архитектуры Томска. После этих открытий обычно следуют обвинения путеводителей и восхвалении старой мудрости: "чтобы увидеть кайф - надо немного сойти с тропы".
Прекрасно когда есть проводники, которые врубаются с первых минут, что тебе интересно и показывают необычные мест. Вот например прекрасные-странные качели.
На балконе за прохожими наблюдает Ленин.
В другом дворе стоит скульптура Ильича. Дом автора на заднем плане.
Огромное дореволюционное здание, в которое скоро въедут чиновники и РПЦ. Нас не очень дружелюбно прогнала комиссия из важных лиц в черных костюмах.
Модернизм и природа.
Часто встречаешь деревянную архитектуру, которая уцелела при строительстве микрорайонов - обожаю такие контрасты.
Как можно испортить результат реставрации плохой расстекловкой.
Идеальный пример как делать правильные окна.
Даже стандартное двустворчатое окно смотрится лучше сплошного.
В Томске невероятная концентрация деревянной красоты.
Как можно построить такое уродство.
Когда рядом такая красота.
Во дворе мангальчик, лавочка, столик - красота!
Всероссийский фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер фест" превратился в "ТОМск Сойер Фест".
Крыльцо "две груди" - говорю же, хороший проводник.
Дом со змеей.
Ммногие дома отреставрированы.
Атомный центр по-простому находится в арке неприметной новостройки.
Сначала подумал, что это кафе украинской кухни - охуенное название.
Оказалось, что Киргизы из Оша.
На фоне красоты деревяшек современная архитектура особенно омерзительна
Многоквартирный замок.
Протестанты решили не выделяться и построили деревянный храм.
Трамвай в Томске - старое и медленное ведро с болтами.
Но опоры красивые.
Хотя лучше раздолбанный трамвай чем пазики.
Закрытый город Северск и Томск в советское время связывал автобус 40. С того момента Северск получил неофициальное название Томск-40, а передача на северском ТВ о жизни химического комбината название "Сороковочка". Связано это или нет, но сейчас в Северск ходят автобусы 400, 401 и 442.
Норм помыл.
Сибиряки любят выпячивать свою сибирскость.
Это хорошо.
Это мозг сломаешь.
Это Лермонтов светодиоды рекламирует.
Фишка томской деревянной архитектуры (в Самаре не так) - выступающие от фасада окна.
Сохранились еще аутентичные детали из позапрошлого века.
И из прошлого.
Мусульманский квартал Томска.
Аутентично, но все разваливается.
Улица в мусульманском квартале параллельная главному проспекту Томска, а кажется что в деревне.
В российских реалиях архитектуру спасает отсутствие денег: неважно у жителей или у администрации.
Пластик наступает.
Водоразборную будку переделали под отель.
В этой был бар.
А ремонт в огромной водонапорной башне уже 6 лет делает Александр Лунев - он довольно известный персонаж в медиа.
Вегман - смешно.
На матчах "Томи" по-домашнему жарят шашлыки за трибуной.
Главный заводила на секторе.
Ледоход - большой праздник в Томске. Перед приездом местные предупреждали, что я приехал в удачное время и возможно повезет застать ледоход. Я, если честно, их восторга не понимал. Но в Томске это настолько важное событие, что городские медиа ведут онлайн-репортажи и сообщают в какой части города лед тронулся, а где он опять застопорился.
Еще один колоритный квартал - но в отличие от мусульманского Заисточья здесь менее трущобно.
Натуральный неприкрытый кайф.
Настоящая жизнь.
Ну что за мудаки слева сверху.
С 2016 года в Томске действует программа "Дом за рубль". Арендатор берет дом в льготную аренду и за это обязуется его восстановить или отреставрировать. Следующие 50 лет арендатор не платит налог на землю и имущество, так как дом остается в муниципальной собственности.
Уникальная деревянная кукла художника-кукольника Владимира Захарова находится в губернской аптеке. Мастер, которые создавал необычных кукол, а также руководил кукольным театром с 1992 год погиб во время пожара в своем театре в феврале 2019 года.
Еще одна кукла для всеобщего обозрения выставлена в Томском государственном университете.
Шишка - один из брендов Томска и главный сувенир, который увозят туристы. Кроме орехов и шишек продают мармелад со вкусом шишек, кедровый кофе и мороженое с кедровым молочком.
Томский Гос - первый университет на территории Русской Азии, который дал культурный и научный толчок Томску. За что город прозвали Сибирскими Афинами.
В коридоре выставка.
Статуя потекла.
Еще одна выставка - неизвестного фотографа. Крутая идея. Томский универ атмосферой больше напоминает университеты Европы со свободным духом, пикниками на газонах и искусством чем совковые институты с бабкой-вахтершей, унифицированным интерьером и духом бюрократии.
Клещи в Сибири это проблема.
Выставка в холле.
Керн - это образец горной породы, которую извлекли из скважины специальным буром.
В университетском хранилище хлама стоит памятник революционеру Валерьяну Куйбышеву. Мне, как человеку, который родился в городе Куйбышев особенно приятно было увидеть памятник.
Наив-арт около дома скульптора.
Арт от ЛДПР.
Кафе для всех.
не даром томск вымирает,а новосиб процветает
Привет шизоохранителям!
Никогда не забуду,как к нам приезжали томские колхозники и при виде высоток в 25-27этажей ахали и охали и называли их небоскребами)))
На дворе давно 21век,а томск до сих пор в 19 живет
Деревянь,колхозное пазло и гремящие ктм5 вот и все что у них,колхозников, есть)))
не даром томск вымирает,а новосиб процветает
Привет шизоохранителям!
Пиво там супер.
Девушки очень красивые.
Благодарен судьбе за то, что лет десять в Томске прожил, бОльшую часть фотографий геопозиционировал, респект гиду. И вам спасибо.
Томск, сейчас действительно как несколько больших деревень, с тесным центром (возле клуба в центре, ха-ха), потому как непродуманно построили жилые районы во времена советской власти и сейчас на карте это как осьминог с двумя-тремя щупальцами (Иркутский, Фрунзе, Каштак). В общем действительно похожа на молодежную деревню, тесно и весело, без нского пафоса и понтов:)
Только несколько лет назад перестало загораться.