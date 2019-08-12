Томск - столица деревянного модерна

Томск похож на Самару тем, что тоже находится в стороне от главной паломнической Транссиб-тропы на Восток. Поэтому вместо Самары и Томска транзитные туристы заезжают в Нижний, Казань, Новосибирск и Иркутск. А те, кто немного отклонился с туристической тропы обычно удивляются большим историческим центром Самары и количеством крутой деревянной архитектуры Томска. После этих открытий обычно следуют обвинения путеводителей и восхвалении старой мудрости: "чтобы увидеть кайф - надо немного сойти с тропы".Прекрасно когда есть проводники, которые врубаются с первых минут, что тебе интересно и показывают необычные мест. Вот например прекрасные-странные качели.На балконе за прохожими наблюдает Ленин.В другом дворе стоит скульптура Ильича. Дом автора на заднем плане.Огромное дореволюционное здание, в которое скоро въедут чиновники и РПЦ. Нас не очень дружелюбно прогнала комиссия из важных лиц в черных костюмах.Модернизм и природа.Часто встречаешь деревянную архитектуру, которая уцелела при строительстве микрорайонов - обожаю такие контрасты.Как можно испортить результат реставрации плохой расстекловкой.Идеальный пример как делать правильные окна.Даже стандартное двустворчатое окно смотрится лучше сплошного.В Томске невероятная концентрация деревянной красоты.Как можно построить такое уродство.Когда рядом такая красота.Во дворе мангальчик, лавочка, столик - красота!Всероссийский фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер фест" превратился в "ТОМск Сойер Фест".Крыльцо "две груди" - говорю же, хороший проводник.Дом со змеей.Ммногие дома отреставрированы.Атомный центр по-простому находится в арке неприметной новостройки.Сначала подумал, что это кафе украинской кухни - охуенное название.Оказалось, что Киргизы из Оша.На фоне красоты деревяшек современная архитектура особенно омерзительнаМногоквартирный замок.Протестанты решили не выделяться и построили деревянный храм.Трамвай в Томске - старое и медленное ведро с болтами.Но опоры красивые.Хотя лучше раздолбанный трамвай чем пазики.Закрытый город Северск и Томск в советское время связывал автобус 40. С того момента Северск получил неофициальное название Томск-40, а передача на северском ТВ о жизни химического комбината название "Сороковочка". Связано это или нет, но сейчас в Северск ходят автобусы 400, 401 и 442.Норм помыл.Сибиряки любят выпячивать свою сибирскость.Это хорошо.Это мозг сломаешь.Это Лермонтов светодиоды рекламирует.Фишка томской деревянной архитектуры (в Самаре не так) - выступающие от фасада окна.Сохранились еще аутентичные детали из позапрошлого века.И из прошлого.Мусульманский квартал Томска.Аутентично, но все разваливается.Улица в мусульманском квартале параллельная главному проспекту Томска, а кажется что в деревне.В российских реалиях архитектуру спасает отсутствие денег: неважно у жителей или у администрации.Пластик наступает.Водоразборную будку переделали под отель.В этой был бар.А ремонт в огромной водонапорной башне уже 6 лет делает Александр Лунев - он довольно известный персонаж в медиа.Вегман - смешно.На матчах "Томи" по-домашнему жарят шашлыки за трибуной.Главный заводила на секторе.Ледоход - большой праздник в Томске. Перед приездом местные предупреждали, что я приехал в удачное время и возможно повезет застать ледоход. Я, если честно, их восторга не понимал. Но в Томске это настолько важное событие, что городские медиа ведут онлайн-репортажи и сообщают в какой части города лед тронулся, а где он опять застопорился.Еще один колоритный квартал - но в отличие от мусульманского Заисточья здесь менее трущобно.Натуральный неприкрытый кайф.Настоящая жизнь.Ну что за мудаки слева сверху.С 2016 года в Томске действует программа "Дом за рубль". Арендатор берет дом в льготную аренду и за это обязуется его восстановить или отреставрировать. Следующие 50 лет арендатор не платит налог на землю и имущество, так как дом остается в муниципальной собственности.Уникальная деревянная кукла художника-кукольника Владимира Захарова находится в губернской аптеке. Мастер, которые создавал необычных кукол, а также руководил кукольным театром с 1992 год погиб во время пожара в своем театре в феврале 2019 года.Еще одна кукла для всеобщего обозрения выставлена в Томском государственном университете.Шишка - один из брендов Томска и главный сувенир, который увозят туристы. Кроме орехов и шишек продают мармелад со вкусом шишек, кедровый кофе и мороженое с кедровым молочком.Томский Гос - первый университет на территории Русской Азии, который дал культурный и научный толчок Томску. За что город прозвали Сибирскими Афинами.В коридоре выставка.Статуя потекла.Еще одна выставка - неизвестного фотографа. Крутая идея. Томский универ атмосферой больше напоминает университеты Европы со свободным духом, пикниками на газонах и искусством чем совковые институты с бабкой-вахтершей, унифицированным интерьером и духом бюрократии.Клещи в Сибири это проблема.Выставка в холле.Керн - это образец горной породы, которую извлекли из скважины специальным буром.В университетском хранилище хлама стоит памятник революционеру Валерьяну Куйбышеву. Мне, как человеку, который родился в городе Куйбышев особенно приятно было увидеть памятник.Наив-арт около дома скульптора.Арт от ЛДПР.Кафе для всех.